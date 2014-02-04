У Харкові капітан міліції напав з газовим балончиком на дівчину, намагаючись її пограбувати

Інформацію про це підтвердили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, інцидент стався ще 30 січня близько 19:20 в Комінтернівському районі Харкова поблизу житлового будинку. Чоловік підійшов до дівчини, 1996 року народження, розпилив їй у обличчя сльозогінний газ та спробував вирвати в неї з рук мобільний телефон.

Читайте такожУ Запорізькій області міліціонер у День міліції збив на смерть велосипедиста і втік«Однак спроба виявилася невдалою. Дівчина вчинила опір, почалася боротьба, вона закричала. Ще до прибуття міліції чоловіка затримали перехожі», - зазначили в прокуратурі.

Як з’ясувалося, затриманий виявився співробітником органів внутрішніх справ, капітан міліції, інспектор-черговий чергової частини одного з райвідділів міліції Харкова.

На місці злочину вилучені речові докази. На цей час призначено судово-медичну, дактилоскопічну та інші експертизи.

31 січня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання нападнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз злочинець перебуває в СІЗО.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Затриманий міліціонер скористався ст. 63 Конституції України та не дає свідчень проти себе.