У Черкасах п`яний водій мікроавтобуса врізався в багатоповерхівку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, ДТП сталося з вини водія машини.

Читайте такожУ центрі Алма-Ати загорівся 8-поверховий будинок, у який врізався бензовоз (відео)25-річний житель Черкас, який керував мікроавтобусом у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору та стіну будинку. Внаслідок пригоди водій отримав забій, садно лівого колінного суглобу, а пасажир, учениця 9-го класу, отримала забій лівого колінного суглобу. Наразі обставини ДТП з’ясовуються.