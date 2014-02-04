У Черкасах п`яний водій мікроавтобуса врізався в багатоповерхівку
15:18, 04 лютого 2014Суспільство
0 0
У Черкасах сьогодні вранці п’яний водій на мікроавтобусі Volkswagen LT45 врізався у багатоповерховий житловий будинок
У Черкасах п’яний водій врізався в будинок / novadoba.com.ua
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ в Черкаській області, ДТП сталося з вини водія машини.
Читайте такожУ центрі Алма-Ати загорівся 8-поверховий будинок, у який врізався бензовоз (відео)25-річний житель Черкас, який керував мікроавтобусом у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору та стіну будинку. Внаслідок пригоди водій отримав забій, садно лівого колінного суглобу, а пасажир, учениця 9-го класу, отримала забій лівого колінного суглобу. Наразі обставини ДТП з’ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter