Оприлюднено список загиблих і постраждалих у ДТП на Сумщині

Ось що про загиблих повідомило наглядове відомство, інформацію якого передає dancor.sumy.ua:

1. Гладенко Андрій Васильович 1999 року народження, учень Біланівської школи Білопільського району.

2. Худолій Тамара Миколаївна, 1957 р.н., мешканка села Білани

3. Кулик Олена Володимирівна, 1988 р.н.

4. Калинка Наталія (анкетні дані встановлюються)

5. Басанець Олена (анкетні дані встановлюються)

6. Золотаренко Євгенія Сергіївна 1990 р.н. жителька села Жовтневе Коропського району Чернігівської області.

7. Грицак Олена Дмитрівна 1970 р.н. жителька Білопілля

8. Редько Тамара Володимирівна 1961 р.н., мешканка с. Вири

9. Брижик Наталія Миколаївна 1988 р.н. жителька с. Коршачина Білопільського району

10. Шматенко Микола Іванович 1964 р.н. житель с. Ганнівка Веровська

Дані ще двох загиблих обіцяють повідомити найближчим часом.

Інформація про постраждалих у ДТП:

Заговора Олександр Юрійович 1999 р.

Войтенко Катерина Вікторівна 1992 р.

Ніколенко Олена Григорівна, 1965 р.н., вчитель

Мироненко Валентина Мухоматкашифивна 1963 р.н. вчитель

Комісар Оксана Вікторівна, 1972 р.н. вчитель

Лопатко Галина Михайлівна 1960 р.н., фельдшер

Водій - Богдан Лопатка 1986 року народження - за інформацією облпрокуратури практично не постраждав.

Як повідомив транспортний прокурор Андрій Зінченко, ще 4 лютого водієві маршрутки було висунуто підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі. В даний час він затриманий. Сьогодні, 5 лютого в суді йому буде обрано запобіжний захід.