У неділю у всій Україні вдень буде плюсова температура

У південних областях дощ, переважно невеликий дощ. повідомляє meteoprog.ua. Нічні показники температури близько +2...+7 тепла, вдень температура повітря складе +6...+9 вище нуля.

На сході країни хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі температура опуститься до -6...-1 градусів. Вдень на стовпчику термометра буде близько +2...+4 вище нуля.

Читайте такожДо України прийшла весна: сьогодні температура підніметься до 7° теплаУ північних областях хмарно, без опадів. Вночі очікується невеликі заморозки до -4...0 градусів, вдень температурні показники будуть близько +3 тепла.

У центральній частині очікується похмура погода, місцями пройде невеликий дощ. Вночі температура повітря становитиме -3...+1 градусів, вдень показники будуть близько +2...+5 градусів.

На Західній Україні буде хмарно, переважно без опадів. Вдень температура повітря становитиме +2...+7 градусів, вночі температура опуститься до -3...+2 градусів.