У Кабміні кажуть, що в Україні розчищено всі дороги

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник, повідомляється на сайті міністерства.

Читайте такожУкравтодор обіцяє розчистити дороги протягом добиВін зазначив, що за інформацією Укравтодору, наразі забезпечено проїзд транспорту на всіх дорогах державного значення. Зокрема, вчора, 9 лютого, дорожниками була розчищена остання дорога державного значення «Т-05-08 Донецьк-Новоазовськ-Сєдове», де через великі снігові замети висотою 3-4 метри було обмежено рух транспорту.

Загалом з початку ускладнення погоди службами Укравтодору розчищено 32 дороги державного значення, де рух транспорту був закритий, ускладнений чи обмежений, а саме: у Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.

Також були розчищені проїзди до 829 населених пунктів в 9 регіонах: Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях.

Щоденно для розчищення доріг від снігових валів було залучено до 3 тис. працівників та до 1400 одиниць дорожньої техніки. У тому числі, до 80 роторних снігоочисників, 120 навантажувачів, 45 бульдозерів, 110 автогрейдерів.