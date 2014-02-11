Українські художники розмалювали щити самооборони Євромайдану

02:47, 11 лютого 2014
Суспільство
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Українські художники  під час акції на Майдані Незалежності розписали щити бійців самооборони Майдану. 

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Відзначається, що малювали різні образи, зокрема, зображували святого Юрія Змієборця, Че Гевару і квіти.

Після завершення протистояння євромайданівці планують повезти розмальовані обладунки додому і передати в місцеві музеї.

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