Українські художники розмалювали щити самооборони Євромайдану
02:47, 11 лютого 2014Суспільство
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Українські художники під час акції на Майдані Незалежності розписали щити бійців самооборони Майдану.
Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
Відзначається, що малювали різні образи, зокрема, зображували святого Юрія Змієборця, Че Гевару і квіти.
Після завершення протистояння євромайданівці планують повезти розмальовані обладунки додому і передати в місцеві музеї.
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