Українські художники розмалювали щити самооборони Євромайдану

Українські художники під час акції на Майдані Незалежності розписали щити бійців самооборони Майдану.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу". Відзначається, що малювали різні образи, зокрема, зображували святого Юрія Змієборця, Че Гевару і квіти. Після завершення протистояння євромайданівці планують повезти розмальовані обладунки додому і передати в місцеві музеї.

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