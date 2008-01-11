Єдиного в Україні виробника магнію оголосили банкрутом

10:39, 11 січня 2008
Суспільство
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Ліквідація запущена

Єдиний в Україні виробник магнію ЗАТ «Магній» (Калуш, Івано-Франківська обл.) оголошено банкрутом.

Про це повідомили УНІАН у Калуській міській раді Івано-Франківської області.

Нещодавно ЗАТ «Магній» визнав банкрутом Господарський суд Івано-Франківської області, який також прийняв ухвалу про початок ліквідаційної процедури щодо цього підприємства.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Магній» - єдине в Україні підприємство, яке виробляло магній електролітичним методом. Проектна потужність підприємства - 22 тисячі тонн магнію на рік. Підприємство також виробляло гранульований магній із брухту і відходів магнієвих сплавів до 1,5 тис. тонн на рік.

У січні 2005 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Космор холдингс лімітед» (Кіпр) придбати понад 50% акцій ЗАТ «Магній».

У Калуші 11 березня 2004 року відбувся офіційний запуск першої черги виробництва магнію на ЗАТ “Магній”. Першу продукцію магнію було отримано 14 січня 2005 року.

 

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