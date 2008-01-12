Томенко про парламент, рекламу, компроміс і алкоголь

Заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО розраховує, що парламент підтримає його законопроект про внесення змін до закону про рекламу щодо обмеження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Тернополі.

М.ТОМЕНКО нагадав, що цей законопроект прийнятий уже в другому читанні, але зараз до нього ще доведеться внести поправки щодо термінів. “Згідно з законопроектом, з 1 січня ми мали вже заборонити рекламу алкоголю. Тепер підемо на компроміс, щоб бізнес зміг підготуватися до цього. Тобто, реклама алкоголю і тютюну на зовнішніх носіях в населених пунктах буде заборонена з 1 червня 2008 року , а з 1 січня 2009 року — між населеними пунктами. Також буде заборонено реклами алкоголю на телебаченні, будуть тільки бренди”, — повідомив М.ТОМЕНКО.

За його словами, у законопроекті також є норма про заборону популярним особам рекламувати пиво.

“Трагедія нашого законодавства полягає в тому, що пиво опинилося поза правовим полем. Я зареєстрував законопроект, в якому вперше в історії українського законодавства виписане слово “пиво”. Бо у нас стільки лобістів пивних компаній, що коли ми вводимо якісь обмеження на алкоголь, то так виглядає, що пива і коктейлів це не стосується. Потім це призводить до того, що на концертах продають пиво у скляній тарі, потім люди б’ють цими пляшками одне одного по голові, але все виглядає в рамках закону. Навіть якщо міська влада почне щось забороняти, то виробник пива каже, що законом такі заборони не передбачені”, — зауважив М.ТОМЕНКО.

Загалом у проекті закону щодо обмеження реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, прийнятому Верховною Радою V скликання у другому читанні, пропонується заборонити рекламу алкоголю і тютюну на носіях зовнішньої реклами, а також обмежити таку рекламу на телебаченні та у друкованих виданнях, окрім спеціалізованих.