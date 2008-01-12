Бюджет Полтави зріс у півтора рази

Міська рада Полтави вчора прийняла бюджет у розмірі 426,146 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба міськради Полтави.

За даними прес-служби, доходи загального фонду бюджету міста затверджено у сумі 384,531 млн. грн., спеціального фонду - 41,615 млн. грн.

При цьому витрати загального фонду міського бюджету становлять 344,8 млн. грн.

Бюджет Полтави-2008 на 47% більший за бюджет 2007 року. Таке збільшення зв`язане переважно через зростання розміру мінімальної зарплати і підвищення цін на енергоносії.

В цілому, у 2008 році міськрада на 46% і 40% відповідно збільшила витрати на заклади освіти (близько 145 млн. грн.) і охорону здоров`я (102 млн. грн.), а також на 64% - до 14 млн. грн. - збільшиться фінансування культури.