Вандали вчинили наругу над могилою бійця "Небесної сотні"

14:50, 26 лютого 2014
Суспільство
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У Київській області прокуратура порушила справу за фактом наруги над могилою одного з "Небесною сотні". 

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"За фактом наруги над могилою одного з загиблих "Небесної сотні" у селищі Чабани Київської області розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Як пише ZN.UA, невстановлені особи забрали з могили поминальні вінки і спалили їх, поглумилися над фотографією похованого. Після того вони влаштували багаття поруч з могилою.

Відомості про зазначену подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.297 КК України, тобто наруга над могилою.

В даний час вживаються оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, що скоїли правопорушення.

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Нагадаємо, за офіційними даними, з 18 по 22 лютого під час зіткнень у центрі Києва загинули понад 80 осіб.

Верховна Рада прийняла рішення запропонувати наступному президентові країни присвоїти звання Героїв України загиблим учасникам акцій протесту.

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