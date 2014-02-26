Самооборона Майдану закликає активістів патрулювати вулиці без палиць і масок

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник керівника штабу Самооборони Майдану Василь Рожко.

“Штаб оголошує, що все патрулювання повинно здійснюватись з відкритими обличчями, без масок. Уже немає від кого ховатись, уже немає для чого носити при собі дубинки, біти чи інші речі захисту. Ті часи дуже швидко минули. Ми швидко перейшли від часу силового протистояння до часу, коли треба будувати державу... Самооборона офіційно наказує не ховати обличчя, знімати маски і поступово роззброюватись, а також не проявляти агресії, не захоплювати адмінбудівлі. Це все вже належить народу України”, - наголосив Рожко.

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Він зазначив, що місія Самооборони – не стати міліцією, ЗСУ чи СБУ. “Наша місія – забезпечити порядок і безпеку людей під час швидкого повалення режиму і будівництва нової держави. Функції міліції повинна виконувати міліція. Тому ми хочемо, щоб якнайшвидше міліція повернулась на вулиці, бо, на жаль, сьогодні вже є спільні патрулювання в окремих місцях, але є проблема, бо міліція боїться виходити на вулиці, бо її ображають. Відповідно, є вимоги, коли люди хочуть негайного розкриття злочинів, припинення мародерства, але є парадокс, що міліцію не допускають до виконання цього завдання. Тому потрібно, щоб міліція повернулась на вулиці. Потрібно, щоб робота по патрулюванню та охороні громадського порядку здійснювалась спільно, бо це великий обсяг роботи, і її повинні виконувати фахівці, але під контролем громадськості і Самооборони”, - наголосив Рожко.