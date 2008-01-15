Тимошенко: інфляційних шоків, як минулого року, не буде

Уряд розробив комплекс антиінфляційних заходів для здійснення в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«В першу чергу, це координація між урядом і Національним банком монетарної політики. Емісія не повинна впливати на стабільність цін як на оптовому, так і на роздрібному ринку. Це очевидні речі», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єр-міністра, уряд спільно з Нацбанком найближчим часом зафіксує всі необхідні кроки, зокрема, щодо ситуації на товарних ринках.

«Уряд останнім часом провів декілька нарад для того, щоб з`ясувати, де є монопольні ринки, як на цих ринках, перш за все, на ринку продуктів харчування і товарів народного споживання, де потрібно робити інтервенцію, а де монополізацію», – пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Цього року таких інфляційних шоків, як минулого року, категорично не буде, тому що політика буде грамотною, яка не допустить ніяких зривів, як це було минулого року», – зазначила глава уряду.