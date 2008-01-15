Зі Свято-Миколаївського монастиря вкрали 3,5 кг золота

На Чернігівщині невідомі пограбували Свято-Миколаївський жіночий монастир, розташований у селі Осіч Бахмацького району.

Як повідомили УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС в області, зловмисники викрали сейф з грошима, церковні вироби з коштовних металів (майже 3,5 кг золота). Сума завданих збитків, за попередніми даними, становить понад 140 тисяч гривень.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ст. 185 ч.5 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, такий самий злочин скоєно і в с. Олишівка Чернігівського району Чернігівської області, де невідомі винесли сейф і церковні предмети з храму Різдва Пресвятої Богородиці.