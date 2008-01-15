Компанії групи «Еліта-Центр» готують нову аферу?

Компанії, що входять до групи «Еліта-Центр», під час розслідування афери намагаються через суди вивести зі своїх активів земельні ділянки, які їм належать , заявив в інтерв`ю «Газеті 24» керівник громадської організації ошуканих вкладників Юрій Федоренко.

«Окрім двох справ, які зараз розглядає Подільський і Шевченківський суд, ми дізналися ще про ряд справ, пов`язаних з «Еліта-Центр». Причому дізналися випадково - нас не ставлять до відома про те, що компанії, які входять до групи «Еліта», намагаються через суди уникнути відповідальності і вивести основні активи – земельні ділянки», - заявив він.

За даними Ю.Федоренка, з активів компаній вже виведено 18 земельних ділянок площею більше 21 га тільки в Києво-святошинському районі, а також ділянки на території Жовтневої лікарні, по вулиці Лабораторній і по вулиці Отто Шмідта. Це робиться для того, щоб не повертати гроші ошуканим громадянам.