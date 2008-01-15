Ахметов продає компанію за рекордну суму

Компанія «СКМ» має намір одержати за страхову компанію «АСКА» мільярд гривень.

Міноритарні акціонери «АСКА» вже отримали повідомлення про те, що «СКМ Фінанс», яка управляє фінансовими активами Ріната Ахметова, продає свій пакет акцій страховика. Згідно із законом міноритарії першими мають право викупити акції. Проте навряд чи вони зможуть прийняти пропозицію «СКМ Фінанс», пише газета «Дело».

Більш ніж 73% акцій «АСКА» керівництво «СКМ Фінанс» оцінило в 184,8 мільйона доларів (майже 1 мільярд гривень).

Якщо операція відбудеться, то сума продажу «АСКА» буде рекордною за вартістю на страховому ринку України.

Компанія входить в двадцятку найбільших в країні за величиною активів (на 1 липня минулого року — 241,1 мільйона гривень). У рейтингу журналу Insurance TOP вона займає 11-е місце за цим показником. Власний капітал страховика на цю ж дату складав 156,5 мільйона гривень.

Проте заробити такі великі гроші на продажі страхової компанії в Україні дуже складно. «Така компанія як «АСКА» може коштувати 80-100 мільйонів доларів, не більше. Хоча це і один з провідних страховиків країни, але останнім часом він не дуже активно розвивається. Крім того, у компанії досить велика частка корпоративних клієнтів», — вважає голова правління страхової компанії «Дженералі Гарант» Юрій Лахно. За його оцінками, лідер класичного страхового ринку України «Оранта» сьогодні коштує близько 350 мільйонів доларів, а «Дженералі Гарант» — 300 мільйонів.

Інша справа, якщо у керівництва «СКМ Фінанс» є вже конкретна домовленість з якимсь іноземним інвестором, який готовий викласти такі великі гроші «АСКА». «Якщо попит на компанію високий, то і ціна буде адекватною», — стверджує президент страхової компанії «Провідна» Ірина Сиренко.

Як повідомив виданню один з міноритарних акціонерів «АСКА», претендентами на покупку цього страховика є: п`ята за величиною в світі і найбільша у Великій Британії страхова група Aviva, світовий лідер страхування AIG і ще дві міжнародні групи — АХА і Allianz.

Серед тих, хто цікавиться є і російські компанії — «Росгосстрах» і «Страховой Дом ВСК» (Військово-страхова компанія). Можливо, перша з них придивляється до «АСКА» з подачі керівника своєї української дочки — СК «Провідна» Ірини Сиренко, яка колись очолювала компанію «АСКА-Жизнь».

На думку експертів, продаж «АСКА» — це давно обдумане рішення. Розмови про те, що страховик буде проданий іноземним інвесторам, ведуться вже декілька років. Адже страховий бізнес все ж таки непрофільний для Ріната Ахметова. «У одних руках важко тримати різнопланові активи», — погоджується Ірина Сиренко.

Тому донецький мільярдер, швидше за все, продасть і другу свою страхову компанію — «АСКА-Жизнь». «Я думаю, що немає сенсу, продаючи ризикового страховика, залишати лайфового», — вважає Юрій Лахно.