Дехто в Європі підштовхує Україну до виходу з ЄПС

Виконувач обов’язків Представника України при Європейському Союзу Роман ШПЕК заявляє, що деякі європейські чиновники підштовхують Україні до виходу з Європейської політики сусідства (ЄПС).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав 14 січня на зустріч зі студентами Європейського коледжу в бельгійському місті Брюгге.

“Це не наше бажання вийти з ЄПС. Деякі європейські чиновники, зокрема з Європейської комісії, вони нас виштовхують з ЄПС, оскільки постійно декларують, що Україна як учасник ЄПС не може розраховувати на європейську перспективу”, - сказав він.

Р.ШПЕК зазначив, що Україна готова допомогти таким чиновникам і вийти з ЄПС, однак продовжить використання тих інструментів, які можуть наблизити відносини між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, Європейська політика сусідства була затверджена у червні 2004 року. На сьогодні в ній беруть участь 16 країн, в тому числі і Україна.