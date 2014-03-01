Сьогодні у Черкасах провели акцію «Черкаси та Крим разом!»

У центрі Черкас сьогодні на Соборній площі в підтримку Криму пройшла акція «Черкаси та Крим разом!».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли участь близько 100 осіб.

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Активісти виклали на Соборній площі жовто-блакитною стрічкою карту Криму, потім люди стали по контуру Криму та, звертаючись до кримчан, скандували: «Ми Вас любимо!», «Крим - частина України!» «Черкаси та Крим разом!».