Сьогодні у Черкасах провели акцію «Черкаси та Крим разом!»
15:48, 01 березня 2014Суспільство
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В акції взяли участь близько 100 осіб.
У центрі Черкас сьогодні на Соборній площі в підтримку Криму пройшла акція «Черкаси та Крим разом!».
Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли участь близько 100 осіб.
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Активісти виклали на Соборній площі жовто-блакитною стрічкою карту Криму, потім люди стали по контуру Криму та, звертаючись до кримчан, скандували: «Ми Вас любимо!», «Крим - частина України!» «Черкаси та Крим разом!».
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