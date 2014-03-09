Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Шевченка
15:53, 09 березня 2014Суспільство
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Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження поета і художника Тараса Шевченка.
Картина львівського художника Станіслава Сілантьєва, на якій зображено український поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ, політик Тарас Шевченко у носорога, під час виставки «Agricultura», у Львові, у четвер, 13 жовтня 2011 року
Сьогодні в Україні відзначають 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Як відомо, Шевченко для української є одним із символів свободи і боротьби, а його творчість і донині залишається актуальною.
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