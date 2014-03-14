Віддати Крим Росії готові лише 5% українців – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у березні 2014 року.

За даними опитування, більшість респондентів (61%) бачать унітарну державу найоптимальнішим типом державного устрою для України, чверть (24%) – федеративну державу. Ще 15% не визначилися з цього питання.

У прес-релізі зазначається, що, у порівнянні із 2011 роком, кількість прихильників унітарної держави збільшилася з 50% до 61%, при цьому кількість прибічників федералізації залишилася практично без змін (2011 – 25%; 2014 – 24%).

Унітарний устрій підтримується у переважній більшості регіонів, окрім Донбасу, де більшість (59%) підтримує федеративний устрій.

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Лише 5% опитаних українців вважають, що Крим повинен бути відокремлений та переданий Росії, тоді як абсолютна більшість виступає за збереження автономії в складі України (77%) або надання Криму статусу звичайної області (11%). Ще 1% підтримують надання Криму статусу Татарської автономії у складі України, 6% – не визначилися з даного питання.

Слід зазначити, що за останні 3 роки кількість прибічників автономії Криму у складі України збільшилася з 60 до 77%, а статусу звичайної області - зменшилося з 23 до 11%. При цьому кількість прибічників відокремлення Криму залишилась практично незмінною (2011 – 4%; 2014 – 5%).

Прихильники відокремлення півострова та передачі його до складу Росії зосереджені переважно на Півдні країни (19%).

На пряме питання: «Як Ви ставитесь до відокремлення від України Криму?» абсолютна більшість (87%) не підтримують таку ідею, підтримують – лише 9%, 4% – не визначились.

Аналогічно абсолютна більшість опитаних українців не підтримала ідею відокремлення від України Донбасу (87%) чи Галичини (83%). Підтримують ці ініціативи лише 9 і 8% відповідно.

У прес-релізі зазначається, що за останні два роки кількість прихильників відокремлення Криму зросла з 3% до 8%, Донбасу – з 2 до 8%, Галичини – з 5 до 9%. Такі настрої посилилися виключно в Криму та на Донбасі, але при цьому вони не домінують в жодному з регіонів країни. При цьому на Донбасі майже чверть одночасно підтримують як відокремлення від України Галичини, так і Донбасу і Криму.

Також дослідження показало, що не більше чверті росіян та російськомовного населення підтримують відокремлення Криму чи Донбасу, тоді як більшість (близько 70%) – виступають проти.

Дослідження проводилось 1-7 березня 2014 р. Було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більш як 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більш як 2%, для значень, близьких до 10%, - не більш як 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більш як 1%.