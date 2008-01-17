Як у столиці святкуватимуть Водохреще

19 січня у київському парку відпочинку “Гідропарк” відбудеться святкове дійство з нагоди Водохреща.

Як повідомили УНІАН у Київській міській державній адміністрації, святкові заходи розпочнуться о 13.30. У “Гідропарку” звучатиме духовна тематична музика, виступатимуть фольклорні колективи, розказуватимуть про походження, традиції та обряди свята. Також киян привітають представники влади міського і державного рівня, духовенство.

У каплиці Хрещення Господнього буде проведений молебень, після якого здійсниться обряд освячення Дніпрових вод і пролунають феєрверки.

Окрім того, гості дійства матимуть змогу освятити воду в каплиці та переглянути святкову концертну програму.

З метою забезпечення вільного проходу людей до місця святкування, 19 січня на станції метро “Гідропарк” з 12.00 до 18.00 працюватиме ще один вихід.