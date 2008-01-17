Кабмін призупинив укладення договорів оренди держмайна

Кабінет міністрів України розпорядженням від 24 грудня 2007 року призупинив процес укладення нових договорів оренди об`єктів державного майна.

Про це повідомляється у виданні «Відомості приватизації» від 16 січня 2008 року.

Згідно з повідомленням, проведення конкурсів із передачі в оренду об`єктів держвласності відкладається на період до ухвалення КМУ окремого рішення про відновлення укладення договорів оренди.

Як наголошується в повідомленні, Фонд держмайна пропонує своїм регіональним відділенням не тільки не укладати нові договори оренди, а й утриматися від оголошення нових конкурсів на право оренди і від визначення переможців по раніше оголошених конкурсах.