Кабмін призупинив укладення договорів оренди держмайна
19:55, 17 січня 2008Суспільство
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...на період до ухвалення окремого рішення
Кабінет міністрів України розпорядженням від 24 грудня 2007 року призупинив процес укладення нових договорів оренди об`єктів державного майна.
Про це повідомляється у виданні «Відомості приватизації» від 16 січня 2008 року.
Згідно з повідомленням, проведення конкурсів із передачі в оренду об`єктів держвласності відкладається на період до ухвалення КМУ окремого рішення про відновлення укладення договорів оренди.
Як наголошується в повідомленні, Фонд держмайна пропонує своїм регіональним відділенням не тільки не укладати нові договори оренди, а й утриматися від оголошення нових конкурсів на право оренди і від визначення переможців по раніше оголошених конкурсах.
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