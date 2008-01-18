Ющенко дав інтерв’ю для фільму про Дж.Мейса

Президент України Віктор Ющенко дав інтерв’ю для документального фільму «Свіча Джеймса Ернеста Мейса».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у ході розмови В.ЮЩЕНКО поділився своїми спогадами про особисті зустрічі з Джеймсом Мейсом, який одним із перших почав публічно давати системну і чітку оцінку Голодомору 1932-1933 років.

Глава держави нагадав, що саме Дж.Мейс запропонував ідею вшановувати пам’ять жертв Голодомору свічкою на вікні.

Президент зробив акцент на відданості американського дослідника цій проблематиці. «Якщо ти торкнувся теми Голодомору, незалежно від того, яка нація тебе народила, ти вже стаєш наполовину українцем», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Сьогодні я сказав би йому обов’язково, що він став українцем, і подякував би йому від імені Української нації за те, що він зробив», - такими словами Президент України оцінив спадок і особисту роль американського історика.

В.ЮЩЕНКО також відзначив внесок Дж.Мейса як викладача, ідеї якого сформували у студентів нові цінності та інше осмислення цієї трагедії української історії.

***Документальний фільм продюсерської агенції «Стожари» «Свіча Джеймса Ернеста Мейса» вийде на телеекрани до березня 2008 року. Презентація стрічки відбудеться 18 лютого.

Автори фільму проводять інтерв’ю з відомими українцями: політиками, істориками, громадськими діячами, які розповідають про трагедію України, дають оцінку подіям 1932-1933 років та згадують Дж.Мейса.

Документальний фільм створюється на виконання Розпорядження Президента України В.ЮЩЕНКА №1260 від 2 грудня 2005 року та за підтримки Міністерства культури і туризму України. Також на початковому етапі створення фільму підтримали Микола ЖУЛИНСЬКИЙ та Євген СВЕРСТЮК.