В заблокованій окупантами авіабригаді в Бельбеку відбулося весілля

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як пише "Сегодня", взяли шлюб військовослужбовці Збройних Сил України лейтенант Іван Денерим і старший лейтенант Галина Волосячик, які проходять службу у Севастопольській бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. На даний момент авіабригада заблокована російськими військовими.

Наречена і більшість гостей прийняли рішення бути присутнім на урочистій події у військовій формі. Після урочистої церемонії молодята вирушили до місця своєї служби - Севастопольської бригади тактичної авіації, де почалася класичне українське весілля.

Як зізналися молодята, рішення про заручини вони прийняли ще в минулому році. На питання, що відчувають сьогодні, відповідають: "Гордість за своїх товаришів, які, незважаючи на складні випробування, залишаються вірними своєму народові".

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«Ми удвох складали Військову присягу на вірність українському народові, а моя дружина - ще і клятву Гіппократа, коли вчилася в Українській військово-медичній академії. Порушувати присягу не збираємося, будемо служити у Збройних Силах України, як патріоти своєї держави», - підкреслив лейтенант Іван Денерим.