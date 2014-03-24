Черкаська область готова прийняти 3 тис. біженців із Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської обласної державної адміністрації з посиланням на губернатора області Юрія Ткаченка.

За його словами, вже зараз в області розпочата підготовка місць для можливого проживання 3 тисяч біженців із Криму.

Голова ОДА зазначив, що з облаштуванням місць проживання для біженців владі в області активно допомагають представники черкаського бізнесу.

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Також Ткаченко підкреслив, що Черкаська область готова прийняти команду тральщика «Черкаси», який опинився в російській блокаді на озері Донузлав.

«Готові прийняти всю вашу команду на Черкащині та забезпечити кожного із вас та ваші родини житлом. Пам’ятайте, що Черкащина з вами», - наголосив керівник ОДА.

«На борту корабля перебувають надзвичайно мужні й гідні поваги люди. Незважаючи на тиск і небезпеку, вони залишилися вірними присязі. Своїми вчинками вони довели – присяга для українських моряків не порожні слова», – йдеться у зверненні голови Черкаської ОДА.

Губернатор від імені черкащан висловив слова подяки й шани екіпажу морського тральщика «Черкаси». «На жаль, поки що спроби вирватися з блокади не увінчалися успіхом. 23 березня «Черкасам» знову це майже вдалося! Однак на заваді їм став російський буксир, який штовхав наш корабель на мілину. У результаті тральщик «Черкаси» отримав невеликі пошкодження лівого борту. Для того, щоб зберегти екіпаж і корабель, нашим морякам довелося відступити назад. Утім, настрій на борту залишається бойовим. Усі 50 чоловік на кораблі, серед яких і 9 черкащан, зайняли оборону й не збираються здаватися росіянам», – зазначив Ткаченко.