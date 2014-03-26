Двоє росіян прилетіли до Львова з військовою формою

Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації державної прикордонної служби України, під час усного опитування росіяни не змогли підтвердити мети та місця перебування в Україні, а також спробували ввести в оману охоронців кордону.

Окрім цього, у росіян не було достатнього фінансового забезпечення. Також з’ясувалося, що у подорож росіяни взяли з собою військову форму та відеокамеру.

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Росіян не було пропущено через державний кордон та повернуто тим самим рейсом у Росію.