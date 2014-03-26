Двоє росіян прилетіли до Львова з військовою формою
10:44, 26 березня 2014Суспільство
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Учора прикордонники у аеропорту «Львів» відмовили у в’їзді на територію України двом громадянам Російської Федерації, які прибули рейсом із «Внуково».
Росіян відправили додому тим самим рейсом / stadion.lviv.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації державної прикордонної служби України, під час усного опитування росіяни не змогли підтвердити мети та місця перебування в Україні, а також спробували ввести в оману охоронців кордону.
Окрім цього, у росіян не було достатнього фінансового забезпечення. Також з’ясувалося, що у подорож росіяни взяли з собою військову форму та відеокамеру.
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Росіян не було пропущено через державний кордон та повернуто тим самим рейсом у Росію.
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