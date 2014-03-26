Завтра в Україні пройдуть дощі та почнеться похолодання

27 березня в Україну прийде прохолодне повітря. Тому протягом дня стовпчики термометрів досягнуть більш помірних значень, очікується +7 +13 градусів. Лише на півдні та заході місцями можливе +13 +17 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферний фронт із заходу Європи принесе до центральних областей, південної частини України та до західних областей короткочасні дощі, місцями з грозами.

Читайте такожСиноптики розповіли, коли в Україну знову прийде похолодання

У західній частині очікуються короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-6 тепла, вдень +7 +12 градусів, місцями до +15.

У північних областях опадів не очікується, лише в Житомирській області невеликий дощ. Температура повітря вночі 4-10 градусів тепла, вдень +10 +15 градусів.

У центральних областях місцями дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +6 + 11 вдень +10 +16 градусів.

На сході малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень +10 +16 градусів.

Читайте такожСиноптики прогнозують холодне літо

На півдні місцями короткочасні дощі, можливі грози, при грозах окремі пориви вітру до 15-20 м/с. В Криму буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +6 +11, вдень +10 +15, місцями до +17, на узбережжі морів +8 +13 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +8 +10, вдень +13 +15 градусів.

Вітер очікується в Україні східний, 5-12 м/с, при грозах місцями пориви вітру до 15-20 м/с.