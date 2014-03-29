Цієї ночі Україна переходить на літній час

В Українському гідрометеоцентрі повідомили, що в 2014 році перехід на літній час припадає на 30 березня. Перехід має відбутися у 2-й годині ночі переводом стрілок годинників на 3-тю годину. Всі електронно-цифрові пристрої (комп'ютері, телефони, тощо) перехід здійснюють автоматично.

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Довідка. 20 вересня 2011 за постанову про зміну порядку обліку часу в Україні проголосували 266 народних депутатів з тодішньої провладної більшості. Таким чином Верховна рада України встановила з 27 березня 2011 року на території Україні час другого часового поясу з додаванням однієї години (часовий пояс Москви), скасувавши цим перехід на зимовий час в жовтні 2011 року, відповідно і наступний за цим перехід на літній час.

18 жовтня 2011 Верховна Рада Україна передумала і прийняла постанову "Про визнання такої, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України« Про зміну порядку обчислення часу на території України", за це рішення проголосували 295 народних депутатів з 349 зареєстрованих в цей день у сесійній залі. Новою постановою визнається, що попередня постанова від 20 вересня 2011 втратила чинність, також запропоновано уряду протягом одного місяця з дня набрання чинності нової постанови внести на розгляд Верховної Ради проект закону про порядок обчислення часу на території України.