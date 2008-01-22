Вінський побачив в деяких головах чітку лінію задарма купити залізницю

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що майно «Укрзалізниці» намагалися знецінити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Аналіз показує, що була чітка лінія по знеціненню майна «Укрзалізниці», тому що в деяких головах був проект задарма приватизувати «Укрзалізницю», - заявив він.

За словами міністра, відомство матиме результати міжнародного аудиту у вересні цього року, який покаже «повну картину» по «Укрзалізниці». Він також повідомив, що на сьогодні «вже є наказ міністра, спрямований на те, щоб дооцінити основні засоби «Укрзалізниці» до реальної ціни».

Також Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що до вересня планується одержати акти власності на всю землю, «яка є під «Укрзалізницею», і ми введемо її як майно в основний капітал «Укрзализниці»».

Таким чином, за словами міністра, рівень капіталізації залізничного відомства буде піднятий мінімум удвічі.