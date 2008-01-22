У Києві податкова накрила конвертаційний центр

Податковою міліцією м. Києва припинено діяльність чергового конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА у м.Києві, в ході проведення обшуку (по вул. Політехнічній) вилучено печатки 8 «фіктивних» підприємств, господарські документи та податкову звітність 30 транзитних суб’єктів підприємницької діяльності, а також 9 системних комп’ютерних блоків з докладною інформацією щодо діяльності центру. Накладено арешт на грошові кошти в сумі 850 тис. грн. Порушено кримінальну справу.