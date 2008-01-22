Науковці закликають виважено ставитися до ”300-річчя повстання під проводом Мазепи”

Науковці закликають український політикум і громадськість з розумінням поставитися до святкування 300-річчя повстання під проводом Івана Мазепи.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили керівники Громадського комітету з відзначення 300-річчя повстання за незалежність України під проводом Івана Мазепи та Полтавської битви (1708-1709) Володимир ПАНЧЕНКО та Кирило ГАЛУШКО.

Як йдеться у зверненні «Громадський комітет застерігає від не виваженого і спекулятивного відзначення подій 300-річної давнини та закликає всі гілки української влади, політичні партії та громадськість до прояву державницької позиції та розуміння важливості цієї дати не лише для сьогодення, а й для майбутнього».

Як зазначив В.ПАНЧЕНКО, він не виключає, що чергове відзначення вказаних подій може стати очевидним приводом для нагнітання політичних пристрастей, існує загроза численних політиканських спекуляцій на історичні теми, гучних кон’юнктурних заяв і навіть сутичок, «причому далеко не лише словесних…».

У свою чергу почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «всі ці події (святкування) важливі для неупередженого ставлення до нашої історії».

Говорячи про І.Мазепу, він зазначив, що це була «насправді дуже складна постать». При цьому він пояснив, що це буде політика, «а політика ніколи не буває однозначною».

За словами В.БРЮХОВЕЦЬКОГО, громадський комітет та науковці вирішили 15 жовтня провести міжнародну конференцію щодо подій, які обговорюються, в Києві, а на другий день – у Полтаві.

Разом з тим професор Юрій МИЦИК, продовжуючи тему діяльності І.Мазепи, наголосив, що «про цю особу накопичено багато інформації, щоб спаплюжити цю людину».

Торкаючись теми анафеми церкви щодо І.Мазепи, він зауважив, «І.Мазепа був підданий анафемі виключно за міркувань політичних, а не церковних».

При цьому Ю.МИЦИК зауважив, що УПЦ Київського патріархату визнає цей факт і, на його думку, необхідно, щоб у межах роковин в Україні було проведено панахиду за І.Мазепою.

Учасники прес-конференції також повідомили, що всі бажаючі дізнатися більше про І.Мазепу, можуть звернутися до Інтернет-сайту, який постійно оновлюється mazepa.name.