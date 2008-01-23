Вибух на шахті в Донецькій області
08:59, 23 січня 2008Суспільство
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Потерпілих госпіталізували
На шахті «Воскресенська» (ТОВ «Угольінвест») в м. Сніжне Донецькій області сьогодні о 6.46 стався вибух. Постраждали четверо гірників.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, під час вибуху в шахті знаходилася 41 людина, з них четверо – на аварійній ділянці.
В результаті вибуху і наступного займання опіки обличчя і рук одержали чотири прохідники. Потерпілі видані на поверхню і госпіталізовані.
На шахту прибули рятувальники, які проводять обстеження аварійної виробки.
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