Вибух на шахті в Донецькій області

На шахті «Воскресенська» (ТОВ «Угольінвест») в м. Сніжне Донецькій області сьогодні о 6.46 стався вибух. Постраждали четверо гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, під час вибуху в шахті знаходилася 41 людина, з них четверо – на аварійній ділянці.

В результаті вибуху і наступного займання опіки обличчя і рук одержали чотири прохідники. Потерпілі видані на поверхню і госпіталізовані.

На шахту прибули рятувальники, які проводять обстеження аварійної виробки.