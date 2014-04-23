Кабмін схвалив проект закону про об'єднання громад

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Села і населені пункти зможуть об'єднуватися за типом вирішення проблем, а не за територіальною ознакою», - сказав Гройсман.

За його словами, новий проект закону дає можливість об'єднувати фінансові й адміністративні ресурси громад. При цьому форми співпраці передбачають делегування повноважень партнерам з виконання окремих проектів, спільного виконання якихось завдань, створення спільних органів управління на рівні департаментів.

Читайте такожТурчинов доручив Кабміну готувати проведення реформи місцевого самоврядування - указОдночасно передбачається державне стимулювання співпраці на рівні громад, а саме - надання субвенцій і можливість передачі об'єктів державної власності територіальним громадам.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що першочерговим завданням уряду є реформа місцевого самоврядування, спрямована на демонтаж дії централізованої влади, яка була сформована протягом останніх 4 років. При цьому віце-прем'єр Гройсман звертав увагу на те, що Україна при проведенні цієї реформи буде брати за приклад досвід європейських країн, зокрема, досвід Польщі.

В рамках адміністративної реформи буде ініційована ліквідація обласних державних адміністрацій і заміна їх виконавчими комітетами, відповідальними за стан справ у кожній області. Це дасть можливість підвищити підзвітність тих чиновників, які будуть розпоряджатися ресурсами місцевої громади.