ВАТ «Ощадбанк» вводить додатковий день для проведення компенсаційних виплат із вкладів Ощадбанку СРСР.

Про це йдеться в повідомленні "Ощадбанку", переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що для оперативного обслуговування майже 2 мільйонів громадян правління "Ощадбанку" ухвалило рішення ввести додатковий четвертий день (четвер) для проведення компенсаційних виплат, а в п`ятницю і суботу прийматимуться заяви-доручення від вкладників.

За інформацією банку, з 8 по 21 січня до Реєстру вкладників заощаджень внесено 2 млн. 300 тис. громадян. Станом на 22 січня 2008 року, вже більш як 500 тис. вкладників одержали в установах "Ощадбанку" компенсаційні кошти.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір в 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено одержати 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступило до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

10 січня ВАТ “Ощадбанк” одержало перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат. 11 січня банк розпочав перші виплати.

22 січня «Ощадбанк» одержав другий транш у розмірі 100 млн. дол. для проведення виплат компенсацій із вкладів Ощадбанку СРСР.