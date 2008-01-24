Країни НАТО готові підтримати прохання Києва

Вчора посол США в Україні Вільям Тейлор заявив про готовність "декількох держав" підтримати прохання Києва про приєднання до ПДЧ. "Я можу назвати ці країни, але я хотів би, щоб про це публічно заявили їх представники", - сказав пан Тейлор, відзначивши, що в даний час у НАТО проходить "широке обговорення" українського прохання, пише "Коммерсантъ-Україна".

Нагадаємо, що 15 січня президент Віктор Ющенко, прем`єр Юлія Тимошенко і спікер Арсеній Яценюк підписали звернення до генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, в якому повідомили про готовність України приєднатися до ПДЧ. Українські лідери висловили надію, що позитивне рішення буде ухвалено на весняному саміті НАТО в Бухаресті. 18 січня "лист трьох" було передано генсекові НАТО. Цього ж дня опозиція зажадала від спікера відкликати свій підпис і заблокувала роботу ВР.

Як вважає Вільям Тейлор, події в Раді не повинні вплинути на ухвалення рішення про приєднання України до ПДЧ. За словами посла, для цього необхідне "одноголосне рішення" всіх країн–членів альянсу, але при цьому будь-яка країна має право вето. "Не думаю, що знайдеться яка-небудь держава, яка накладе вето на це прохання", - припустив при цьому пан Тейлор.