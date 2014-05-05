У Херсонській області у ДТП загинуло троє людей, ще трьох травмовано

11:50, 05 травня 2014
Суспільство
0 0

Учора, 4 травня, о 10:35 у Херсонській області на трасі Гола Пристань – Чулаківка, поблизу ринку «Журавель», зіткнулися автомобілі Volkswagen Multivan та «ВАЗ».

ДТП / erve.ua

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП пасажири автомобіля «ВАЗ» – три жінки – загинули на місці події. Водії обох автомобілів та ще один пасажир «ВАЗа» отримали травми.

Читайте такожДТП у Києві: маршрутка зіткнулася з фурою

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили з понівечених транспортних засобів постраждалих та тіла загиблих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter