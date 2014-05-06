У Краматорську ціни на продукти зросли вдвічі - ЗМІ

У Краматорську на Донеччині ціни на продукти зросли вдвічі. Про це кореспонденту Gazeta.ua розповіла студентка Донбаської державної машинобудівної академії Ірина. Прізвище вона попросила не вказувати.

"В Краматорську магазинів дуже мало працює. Не голодуємо, але хліба немає вже кілька днів. Люди купують в основному кефір, молоко, борошно, цукор, м'ясні вироби і яйця.

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Ціни на ці продукти різко виросли майже у два рази. Цукор раніше коштував 9 гривень, а тепер 12, ціна на буханку хліба виросла з 4,5 до 7 гривень, на борошно — з 3 до 6", - сказала вона.

"В місті зустрічається багато випадків мародерства. На днях пограбували магазин дитячих іграшок. Розбили вітрини, винесли касу і іграшкові пістолети", - додала Ірина.

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Громадський транспорт у Краматорську не працює. Люди змушені користуватися послугами таксі.

"Вартість послуг таксі теж виросла. Нещодавно мама викликала машину, щоб з роботи доїхати додому. Замість 40 гривень таксист попросив 60. Тепер вона на таксі не їздить, а ходить пішки. Вранці виходить з дому о 5. 30 ранку, бо за годину вже треба бути на роботі. Батько їздить на роботу не велосипеді", - поділилася Ірина.