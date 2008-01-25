Тимошенко про магістралі, сільське господарство, фондову біржу і якісне житло

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує будівництво нових окружних магістралей навколо міст, де планується проведення матчів Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора на зустрічі з інвесторами.

Говорячи про перспективи інвестиційної співпраці, прем`єр відзначила аграрний напрямок. «Сьогодні аграрне виробництво перебуває в системі стагнації», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що необхідно припинити «абсолютно зайве» втручання держави в цей сектор.

Одним із пріоритетів уряду, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, є створення повноцінної фондової біржі й законів, які захищають права міноритарних акціонерів і дають їм право одержувати «гідні дивіденди". Серед пріоритетів уряду прем`єр також назвала реформу податкової системи, пенсійну реформу, введення страхової медицини і наведення порядку на страховому ринку.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що будуть прийняті закони, які дадуть можливість забудовувати центри міст цілими мікрорайонами в рамках проекту «Територія якісного житла».