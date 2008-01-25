Гостею програми ”Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” буде Лілія Подкопаєва
10:22, 25 січня 2008Суспільство
513 0
Сьогодні 25 січня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, абсолютна чемпіонка світу, Європи, володарка Кубка Європи Лілія Подкопаєва. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 28 січня о 18.40
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter