Гостею програми ”Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” буде Лілія Подкопаєва

10:22, 25 січня 2008
Суспільство
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Сьогодні 25 січня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, абсолютна чемпіонка світу, Європи, володарка Кубка Європи Лілія Подкопаєва. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 28 січня о 18.40

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