10-го турнір Міжнародної Футбольної Ліги для людей з обмеженими можливостями «Seni Cup 2014»!

Запрошуємо на відкриття

10-го турніру Міжнародної Футбольної Ліги для людей з обмеженими можливостями «Seni Cup 2014»!

22 травня запрошуємо Вас відвідати прес-конференцію, урочисту церемонію відкриття та турнірні ігри «Seni Cup 2014», які відбудуться на футбольній базі «Святошин». 23 травня запрошуємо на фінальні ігри та урочисту церемонію нагородження переможців турніру.

Згідно з регламентом у 2014 році в футбольному турнірі візьмуть участь 12 команд з психоневрологічних інтернатів зі всієї України. Команда-переможець українського відбіркового турніру буде представляти країну у липні на міжнародному фіналі в Польщі, де зустрінуться команди з 10 європейських країн!

Для представників ЗМІ буде організовано трансфер на базу «Святошин» та повернення у Київ. Збір журналістів 22 травня о 12:30, м. Шулявська (площа біля танку). Акредитація обов’язкова.

Програма першого дня турніру (22 травня):

14:00 -

Прес-конференція організаторів турніру. В прес-конференції візьмуть участь: Генеральний директор компанії «Белла-Трейд» Даміан Колата, Посол Республіки Польща в Україні Генрик Литвин, Президент Асоціації інвалідів футболу України Борис Воскресенський.

14:30 -

Урочиста церемонія відкриття турніру, почесними гостями якої також стануть: представники Київської держміськадміністрації, Федерації футболу України, Федерації футболу м.Києва, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, а також видатні політики, бізнесмени та футболісти.

15:00 -

Святковий концерт за участі артистів дитячих вокальних та танцювальних колективів «Ера творчості».

15-30 -

Неформальне спілкування та фуршет, святковий торт і частування для учасників від партнерів турніру: McDonalds, ТМ «АВК» и ТМ «Моршинська».

16:00 -

Виїзд у Київ, орієнтовний час прибуття 16:30.

З 15:30 до 18:00 будуть проводитися футбольні матчі серед учасників турніру. Матчі проводяться за правилами FIFA, судді на матчах від Федерації футболу м.Київ.

Програма другого дня турніру (23 травня): з 09:00 до 12:00 будуть проводитися фінальні футбольні ігри. У цьому році ми подовжимо традицію та знову проведемо кваліфікаційні ігри по шашкам, шахам та дартсу серед учасників турніру, які не можуть брати участь в активних видах спорту.

13:00 -

Урочиста церемонія закриття турніру, почесними гостями якої стануть: представники ФК «Шахтар», Федерації футболу України та м. Києва, а також видатні політики, бізнесмени та футболісти.

13:30 -

Нагородження команд-переможців та учасників турніру.

14:00 -

Повернення у Київ, орієнтовний час прибуття 14:30.

Організатор турніру – компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер продукції TM Seni в Україні. Турнір проводиться за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, футбольного клубу «Шахтар», TZMO SA.

Партнери десятого турніру «Seni Cup 2014»: McDonalds, ТМ Моршинська, ТМ «АВК», МС «Добробут», PZU Україна.

Основна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими та фізичними можливостями адаптуватися у суспільстві та стати його повноцінними учасниками. А також популяризація спорту серед вихованців психоневрологічних інтернатів України, який дає волю до перемоги та дарує позитивні емоції!

Будемо раді бачити Вас на міжнародному футбольному турнірі

«Seni Cup 2014»!

Акредитація для ЗМІ обов’язкова!

Контакти для акредитації:

Ірина Горда

(067) 547-45-46

e-mail: aktiv.group@gmail.com

Довідка: Стартував турнір «Seni Cup» 21 рік тому на території Польщі. Сьогодні ці змагання проводяться у таких країнах, як: Польща, Росія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Німеччина, Латвія, Литва, Білорусь та в Україні. Турнір «Seni Cup» проводиться за усіма правилами FIFA з професійною суддівською оцінкою матчів та є чудовою можливістю для участі у спортивних змаганнях людей з особливими потребами та стимулювання фізичного розвитку у молодих людей, що проживають у психоневрологічних інтернатах.