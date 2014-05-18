Через негоду в Україні знеструмлено 127 населених пунктів - ДСНС

"17 травня аварійними бригадами обленерго було відновлено електропостачання 55 населених пунктів у п‘яти областях, а саме: в Київській - 34 н.п., Львівській - 4 н.п., Житомирській – 3 н.п., Чернігівській – 4 н.п., та Черкаській – 10 н.п., які були знеструмлені в ніч з 16 на 17 травня внаслідок складних погодних умов", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.Читайте такожЧерез грозові дощі сталося знеструмлення 75 населених пунктів у 5 областях України

18 травня через грозові дощі в ніч з 17 на 18 травня сталися нові знеструмлення 127 населених пунктів у 4 областях. У Чернігівській області залишились без електропостачання 72 населених пункта, у Київській – 38, Львівській – 10 та Черкаській – 7 населених пунктів.