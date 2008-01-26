Водіями у прикордонній черзі опікується вже МНС

На Волині рятувальники МНС забезпечують гарячою їжею водіїв вантажівок, які у довгій черзі чекають перетину українсько-польського кордону на митному переході “Ягодин – Дорогуськ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у зв’язку зі складною ситуацією, що склалася з пропуском техніки на державному кордоні України з Республікою Польща, зокрема, у Волинській області, на митному переході “Ягодин – Дорогуськ” бійці Ковельського гарнізону Міністерства з питань надзвичайних ситуацій відгукнулися на прохання Асоціації міжнародних перевізників України, та, починаючи з обідньої пори 25 січня, підвозять харчування до кордону.

Сніданки, обіди і вечері за кошти Асоціації готуються в одному із закладів громадського харчування у Ковелі.

Їжа у польових кухнях МНС відправляється на кордон, де розігрівається та в одноразовому посуді роздається рятувальниками водіям із кількакілометрової черги.