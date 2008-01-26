РосУкрЕнерго звинувачує Нафтогаз у зриві переговорів

Компанія "РосУкрЕнерго ", що є ексклюзивним постачальником імпортного газу до України, звинувачує представників Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" в зриві переговорів про погашення заборгованості в розмірі майже $600 за газ, що поставляється НАКу. Про це повідомив представник "РосУкрЕнерго " Андрій Кнутов.

Як передає "Reuters", у п`ятницю в київському представництві "РосУкрЕнерго " за участю представників російської газової монополії "Газпром" відбулися переговори між "РосУкрЕнерго ", спільним підприємством "УкрГаз-Енерго" і "Нафтогазом" щодо врегулювання проблемних питань в газовій сфері. За словами А.Кнутова, переговори були зірвані з вини виконуючого обов`язки першого заступника голови НАКа Ігоря Діденка, який відмовився від обговорення питань по суті і покинув переговори незабаром після їх початку.

За даними "РосУкрЕнерго ", прострочена заборгованість "Нафтогазу" перед компанією складає $598 млн., а обсяг російського газу, що надійшов до України, склав більше 1,2 млрд. кубометрів.

ЛІГАБізнесІнформ