Нафтогаз звинуватив Укргаз-Енерго та РосУкрЕнерго в енергетичному шантажі

НАК “Нафтогаз України» вимагає від представників СП “Укргаз-Енерго” і ЗАТ “РосУкрЕнерго” припинення політизації та нагнітання соціальної напруженості навколо переговорного процесу щодо постачання газу в Україну.

Як ідеться у повідомленні, переданому агентству УНІАН прес-центром НАК “Нафтогаз України”, незважаючи на той факт, що “Нафтогаз України», ВАТ “Газпром”, АГ “Росукренерго” та СП “Укргаз-Енерго” знаходяться у переговорному процесі щодо врегулювання спірних питань, “представники СП, яке на сьогодні може виступати тільки у якості посередника при закупівлі лише 5 млрд. кубометрів імпортованого газу для українських споживачів, продовжують виходити з провокаційними заявами”.

Компанія розцінює такі заяви як “енергетичний шантаж з метою дискредитації політики України у нафтогазовому секторі”.

Водночас, заявляє “Нафтогаз України”, “СП “Укргаз-Енерго”, що минулого року виступало єдиним постачальником імпортованого газу в Україну, надзвичайно ускладнило процедуру постачання газу споживачам України у листопаді-грудні 2007 року, що може повністю дестабілізувати ситуацію на газовому ринку Україні та зашкодити безперебійному транзиту російського газу до Західної Європи”.

Таким чином, йдеться у повідомленні, “де-факто, відповідальність за безперебійні та безаварійні поставки газу споживачам України та Західної Європи на сьогодні знаходиться винятково у компетенції НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств”.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що будь-яке публічне звинувачення однієї з сторін переговорного процесу до його закінчення є порушенням ділової етики та завдає шкоди репутації як НАК “Нафтогаз України”, так і Україні, як державі в цілому.

Компанія закликає усіх учасників переговорів дотримуватись принципів толерантності та утриматись від будь-яких коментарів до завершення переговорного процесу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-центру НАК “Нафтогаз України”, компанія станом на 25 січня, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів №57-р від 09.01.08 “Про затвердження прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу на 2008 рік», здійснила всі необхідні процедури для формування балансу природного газу на січень 2008 року.

У повідомленні наголошується, що НАК “Нафтогаз України” впродовж січня надала СП “УкрГаз-Енерго” і ВАТ “Укрнафта” договори про закупівлю природного газу для подальшого постачання споживачів України.

Відповідно до Закону “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, компанія також подала заявку в Тендерну комісію щодо проведення процедури закупівлі природного газу в одного учасника, тобто “УкрГаз-Енерго”.

Водночас СП ЗАТ “УкрГаз-Енерго” спростувало заяву «Нафтогазу України» про надання договорів на постачання газу в січні 2008 року.

За словами члена наглядової ради “УкрГаз-Енерго” Андрія ГАЛУЩАКА, «станом на 25 січня “УкрГаз-Енерго” не одержало не те що договорів, а навіть не надійшло пропозицій про початок договірного процесу».

При цьому А.ГАЛУЩАК додав, що стосовно постачання газу в січні "Нафтогаз України» відповідно до Закону «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти» повинен застосувати процедури, які передбачені цим законом. Відповідно до ст.14 цього закону основною процедурою є відкриті тендерні процедури або редукціон. «Будь-які інші процедури викликають стурбованість громадськості про можливе використання корупційних схем», - додав А.ГАЛУЩАК.

Також він зазначив, що «оскільки немає цього, ми закликаємо «Нафтогаз України» використовувати ті процедури, які визначені основними».

«На сьогодні відповіді на це питання немає. На сьогодні правових питань про постачання газу в рамках договорів немає, оскільки немає самих договорів», - сказав А.ГАЛУЩАК.