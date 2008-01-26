Міліція кидає всі сили на охорону «компенсаційної» готівки

14:26, 26 січня 2008
Суспільство
1012 0

Компенсації "вдома" стали проблемою

Працівники міліції вжили додаткових заходів щодо забезпечення надійної охорони готівки під час її перевезення, доставки та зберігання в період проведення реєстрації вкладників та виплат коштів громадян, повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України.

З метою найбільш ефективного виконання завдань щодо забезпечення збереження грошових коштів, недопущення протиправних дій, а також належної координації дій між структурними підрозділами МВС, регіональними представництвами Ощадбанку та УДППЗ «Укрпошта» Міністерством внутрішніх справ було направлено на місця відповідну вказівку. На сьогодні у всіх регіонах вже проведені бесіди працівників органів внутрішніх справ з представниками «Укрпошти», в ході яких узгоджено обсяги потрібної взаємодії, проведено обмін необхідною інформацією, окреслено спільний план дій щодо недопущення протиправних посягань під час видачі населенню компенсаційних виплат.

В ході виконання поставлених МВС завдань, працівниками міліції вивчено стан охорони об‘єктів УДППЗ «Укрпошта», місць зберігання цінностей відповідно до вимог нормативно-правових актів України. Особливу увагу приділено об‘єктам, розташованим у сільській місцевості, а також тим, що не охороняються.

Також внесено корективи до плану комплексного використання сил і засобів щодо наближення нарядів міліції до маршрутів руху листонош та об‘єктів, де проводиться реєстрація вкладників і здійснюється виплата коштів громадянам за вкладами.

На час видачі вкладів за потреби буде забезпечено супровід поштових працівників, які здійснюватимуть доставку населенню грошових коштів, нарядами міліції, військовослужбовцями частин внутрішніх військ, громадськістю.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter