Міліція кидає всі сили на охорону «компенсаційної» готівки

Працівники міліції вжили додаткових заходів щодо забезпечення надійної охорони готівки під час її перевезення, доставки та зберігання в період проведення реєстрації вкладників та виплат коштів громадян, повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України.

З метою найбільш ефективного виконання завдань щодо забезпечення збереження грошових коштів, недопущення протиправних дій, а також належної координації дій між структурними підрозділами МВС, регіональними представництвами Ощадбанку та УДППЗ «Укрпошта» Міністерством внутрішніх справ було направлено на місця відповідну вказівку. На сьогодні у всіх регіонах вже проведені бесіди працівників органів внутрішніх справ з представниками «Укрпошти», в ході яких узгоджено обсяги потрібної взаємодії, проведено обмін необхідною інформацією, окреслено спільний план дій щодо недопущення протиправних посягань під час видачі населенню компенсаційних виплат.

В ході виконання поставлених МВС завдань, працівниками міліції вивчено стан охорони об‘єктів УДППЗ «Укрпошта», місць зберігання цінностей відповідно до вимог нормативно-правових актів України. Особливу увагу приділено об‘єктам, розташованим у сільській місцевості, а також тим, що не охороняються.

Також внесено корективи до плану комплексного використання сил і засобів щодо наближення нарядів міліції до маршрутів руху листонош та об‘єктів, де проводиться реєстрація вкладників і здійснюється виплата коштів громадянам за вкладами.

На час видачі вкладів за потреби буде забезпечено супровід поштових працівників, які здійснюватимуть доставку населенню грошових коштів, нарядами міліції, військовослужбовцями частин внутрішніх військ, громадськістю.