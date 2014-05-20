У Слов'янську через обстріли з житлових кварталів постраждали приватні будинки

У Слов'янську в ніч на 20 травня терористи влаштували обстріл позицій українських військових, розташовуючи вогньові точки у житлових кварталах міста. Через це будинки місцевих мешканців зазнали пошкоджень, а деякі були майже зруйновані, повідомляє ТСН.ua.

Як повідомляв керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук, стрільба з житлових кварталів стала "традицією" терористів, які ховаються за спинами мирних жителів. Українська армія не може повноцінно розгорнути бойові дії, аби не постраждали місцеві мешканці.

Читайте такожБойовики обстрілюють з мінометів блокпост українських силовиків під Краматорськом - Тимчук

Нещодавно бойовики обстрілювали український блокпост біля телевізійної вежі з території дитячого садочка. Як повідомляли розвідники, таку локацію обрали, аби викликати зворотній вогонь і зняти сюжет для російського телебачення, як силовики АТО знищують дитячу установу.