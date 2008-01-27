Цього року Україну завалять кавунами?

В Херсонській області в 2008 році прогнозується збільшення врожаю баштанних культур майже вдвічі до показників минулого року – до 275 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН у Головному управління агропромислового розвитку ОДА, небувала посуха в області значно вплинула на підсумки врожаю баштанних культур 2007 року, коли було зібрано 138,8 тис. тонн, або 51% від врожаю 2006 року (269,1 тис. тонн).