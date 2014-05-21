У Рівному дворічна дитина випала з шостого поверху на асфальт і залишилася живою

Як прокоментувала кореспонденту УНІАН помічник начальника Рівненського міського відділу УМВС України Надія Юрчук, наразі встановлено, що мама дівчинки залишила дитину на деякий час у своєї подруги. Подруга ж на кілька хвилин залишила дитину без нагляду і дівчинка випала з вікна.

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За словами Юрчук, дитина впала на асфальт. Лікарі встановили в неї забій легенів та закриту черепно-мозкову травму. Зараз дівчинка перебуває під опікою лікарів.

Медичну допомогу також надано мамі дівчинки та її подрузі - обидві перебували у шоковому стані.