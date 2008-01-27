«Укрзалізниця»: вини машиніста у загибелі шістьох молодих людей немає

Вини залізниці у загибелі шести молодих людей, збитих потягом у Рівненській області, за попередніми даними, немає.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН повідомленні управління взаємодії з засобами масової інформації «Укрзалізниці».

Як нагадали у прес-службі, сьогодні вночі на перегоні «Івачкове – Здолбунів» у Рівненській області пасажирський потяг №43 сполученням «Київ – Івано-Франківськ» смертельно травмував шістьох молодих людей. Особи потерпілих встановлюються. За попередніми даними, постраждалі віком від 15 до 19 років поверталися залізничним полотном із клубу у с. Івачкове до с. Здовбиця.

Машиніст потяга, помітивши сторонніх на колії, дав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування. Однак, згідно із графіком руху, потяг їхав зі швидкістю 90 км/год., при цьому гальмівний шлях становить близько 900 м, тому наїзду на людей уникнути не вдалося.

Обставини нещасного випадку з`ясовуються правоохоронними органами і працівниками служб Південно-Західної залізниці.