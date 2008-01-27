Щорічно 2,3 мільйона чоловік вмирають від пияцтва

Щороку від хвороб і травм, пов`язаних з пияцтвом, вмирає близько 2,3 мільйонів осіб. Такі цифри оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

Як відзначає ВООЗ, зловживання алкоголем підвищує ризик виникнення психоневрологічних і інших неінфекційних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, цироз печінки і різні види раку. Зі зловживанням спиртного зв`язано і багато травм, зокрема, отримані в результаті дорожньо-транспортних пригод.

За інформацією Центру новин ООН, останні статистичні дані свідчать про зв`язок між розладами, що викликає вживання алкоголю, і розповсюдженням ВІЛ/СНІДу.

На своєму останньому засіданні в Женеві учасники 122-ої сесії виконавчого комітету ВООЗ прийняли резолюцію, в якій йдеться про необхідність на міжнародному рівні погоджувати стратегію, направлену на боротьбу зі зловживанням спиртними напоями.

Фокус