У Великій Британії епідемія храпу

Британська асоціація з вивчення проблем сну провела недавно чергове дослідження, результати якого виявилися невтішними.

Юні і дорослі британці все частіше страждають від хропіння, яке в національних масштабах набуває характеру епідемії.

Кількість людей, яким необхідна медична допомога в боротьбі з хропінням, за останні сім років зросла на 66%. Минулого року тільки в Англії до медиків звернулися майже 15 тисяч 700 чоловік, що страждали від різних порушень дихальної системи під час сну.

За словами фахівців, проблема хропіння безпосередньо пов`язана з ожирінням. Крім того, все частіше розлади дихання під час сну зустрічаються у дітей і підлітків. Затримки дихання уві сні у дітей раніше зустрічалися дуже рідко. Іноді це було пов`язано з тонзилітом або аденоїдами в носоглотці, проте зараз все велику роль грає надмірна вага.

Серед причин хропіння у дорослих крім зайвої ваги називають зловживання алкоголем і куріння.

«Московский Комсомолец»